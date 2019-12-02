توضيح من وزارة النفط بخصوص تخفيض مخصصات الغاز للسيارات

أوضح مدير عمليات الغاز في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية ، أنه لم يتم تخفيض مخصصات مراكز الغـاز في المحافظات.

وفي تصريحه لموقع “الخبر” ، بين حسون أنه لا صحة لخبر تخفيض مخصصات مراكز الغاز ، بل أن ما حصل هو توحيد حمولة السيارات التابعة لمركز الغاز .

ولفت إلى أن الغاية من عملية توحيد حمولة السيارات هو تسريع عملية دوران الموزعين ، أي بدل أن يحصل الموزع كل 10 أيام على حمولته ، سيحصل كل 5 أيام يحصل على حمولة.

وعن حمولات السيارات التابعة لمركز الغاز، بين حسون أنه في مدينة دمشق خصص لها 250 أسطوانة ، أما في ريف دمشق فأصبحت حمولة السيارة 125 أسطوانة ، في حين كانت المراكز تحمل السيارة 300 أو 350 أسطوانة .

وكانت مصادر في وزارة النفط قد أفادت أول أمس ، بأن بوادر انفراج على أزمة الغاز ستظهر بسبب ارتفاع الإنتاج إلى 36 ألف أسطوانة في كل من دمشق وريفها و القنيطرة بعد أن انخفض خلال الفترة الماضية إلى 10 آلاف أسطوانة ، وينبغي أن يصل حجم الإنتاج إلى حوالي 50 ألف أسطوانة يوميا للوصول إلى مرحلة الاستقرار .

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