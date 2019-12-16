تنويه من وزارة الاتصالات بخصوص رفع أسعار مكالمات الخليوي

نفت وزارة الاتصالات والتقانة في سوريا ، كل ما اشيع حول رفع أسعار مكالمات الخليوي خلال الفترة الحالية أو المقبلة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر في وزارة الاتصالات نفيه لما يتم تداوله حول رفع أسعار مكالمات الخليوي مشدداً على أنه لا توجد حتى دراسة تتعلق بذلك حالياً ولا لاحقاً.

ونوّه المصدر إلى أن أي جديد يصدر عن وزارة الاتصالات سيعلن عنه بشكل رسمي سواء في موضوع أسعار المكالمات أو غير ذلك.

وهنا أكد المصدر أن أسعار المكالمات الخليوية كما هي 13 ليرة للدقيقة من خط مسبق الدفع لخط خليوي آخر ، و 16 ليرة إلى الهاتف الأرضي.

أما سعر دقيقة الاتصال الخليوي في الخط لاحق الدفع لخط خليوي آخر مازالت ١١ ليرة سورية ، وإلى الهاتف الأرضي ب ١٤ ليرة.

وتوجد في سورية شركتي اتصالات هما “ام تي ن” وسيرياتيل” وسط أنباء عن وجود مشغل اتصالات ثالث قيد الدراسة.