تعميم هام من وزارة الاقتصاد بعد تداول تصريحات نسبت للوزير

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا توضيحاً لحديث وزير الاقتصاد سامر الخليل تحت قبة مجلس الشعب والذي تم اجتزاء عبارة منه وتداولها بشكل غير مهني .

وبعد أن تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة نسبت للوزير قال فيها إن “الواقع الاقتصادي يتحسن لكن المواطن لا يشعر بذلك” ، نشرت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها في فيسبوك ، توضيحا بالصوت و الصورة لكلمة الوزير المجتزأة.

وزارة الاقتصاد توضح :

ووصفت وزارة الاقتصاد تلك العبارة “المجتزأة” بأنها “محرفة ، وطريقة اجتزاء حديث الوزير غير بريئة”.

واعتبرت أن العبارة تم دسها من قبل إحدى الصفحات ، وتداولتها صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي على طريقة القص واللصق دون التثبت.

وتابعت الوزارة: “إن الوزير تحدث عن الوضع الاقتصادي العام ومؤشراته التي بدأت تسجل تحسنا تدريجيا ، ولكن الحديث اجتزئ وأضيفت إليه عبارات ومصطلحات توحي بكلام مغاير جعلت الحديث المنسوب للوزير سلبيا”.

حيث قال الوزير حينها: ”زيادة الرواتب تحققت ، لكن في نفس الوقت بدأت حملة على هذه الزيادة وحملة على الأسعار ، لإشاعة حالة من التوتّر الاقتصادي عالي المستوى يؤثر على تفكير كل المواطنين وكل الصناعيين وكل التجار ، ولنعد إلى ما جرى ضخّه سلبياً عبر نشاط الصفحات والمواقع ، رغم أنه لا متغيرات سلبية ، بل حصلت أشياء إيجابية ، بل هناك واقع اقتصادي يتحسن بشكل تدريجي، وحصلت زيادة على الرواتب ، لكن بدلاً من أن نرى تحسّناً رأينا هجوماً وبلحظة ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية”.

وطلبت الوزارة في ختام التوضيح ، من كل متابعي صفحات التواصل الاجتماعي الانتباه لما يتم الترويج له من بعض الصفحات وتوخي الحذر فيما ينشر والتأكد من المعلومات قبل اعادة نشرها للجمهور.