تعرف على نتائج وترتيب الدوري السوري لكرة القدم بعد الجولة الثامنة

حافظ فريق تشرين على صدارته لـ الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بعد تغلبه على الشرطة بهدفين لهدف في الجولة الثامنة من عمر البطولة.

وجاءت أهداف تشرين عن طريق محمد المرمور وحسن أبو زينب، بينما سجل للشرطة محمود اليونس، ليرتفع رصيد “البحارة” إلى 19 نقطة بالصدارة.

كما فاز الجيش على الوثبة بهدف نظيف، على ملعب حمص البلدي، وسجل هدف “الزعيم” مؤمن ناجي.

من جانبه الاتحاد تغلب على النواعير، بهدف جاء عن طريق أنس بوطة، رافعاً رصيد فريقه إلى 17 نقطة.

بينما تعادل الوحدة مع الطليعة بهدفين لهدفين على الملعب البلدي في حماة، فيما اكتسح الساحل ضيفه الجزيرة بثلاثية نظيفة.

كما تعادل جبلة مع الفتوة بهدف لمثله، وحطين مع الكرامة بدون أهداف.

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ويتصدر تشرين الدوري بـ19 نقطة، يليه الاتحاد بـ17، ثم الوثبة بـ16، يليه حطين ب15، ثم الوحدة بـ14 نقطة.