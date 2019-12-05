تعرف على ردة فعل ليونيل ميسي عند إخباره بالفوز بالكرة الذهبية

بعد أن توج نجم برشلونة ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الممنوحة من “فرانس “فوتبول”، كشف رئيس تحرير المجلة عن كواليس إخبار الأرجنتيني بذلك.

وأكد الصحفي المسؤول عن التواصل مع النجوم، بأن إخبار ميسي تم من خلال مكالمة هاتفية منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال باسكال فيري: “أخبرني أنه سمع شائعات، وقلت له إنها ليست شائعات وأنني اتصلت لأخبره بأنه الفائز”.

وأضاف فيري بأن ميسي قال عند ذلك: “حقا؟ حقا؟ حقا؟ .. قالها عدة مرات وكنت أجيبه بنعم نعم، أنت الفائز”.

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وتابع “كما لو أنه افتقد هذه الجائزة وأنه مثل الطفل الذي اعتاد على أن يحصل على هدايا في نفس التاريخ”.

مراسلون – رياضة