تعرف على المرشحين من إدارة برشلونة لخلافة لويس سواريز

مع ازياد عمر مهاجم برشلونة لويس سواريز، يسعى النادي الكتالوني للتعاقد مه مهاجم جديد يحل مكان الدولي الأوروغوياني.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، قائمة المرشحين لخلافة لويس سواريز، الذي سيكمل 33 عاما في يناير/كانون الثاني القادم.

وضمت القائمة كل من:

– ماركوس راشفورد (22 عاما): مانشستر يونايتد، وتبلغ قيمته السوقية الحالية ثمانين مليون يورو.

– لاوتارو مارتينيز (22 عاما): إنتر ميلان، وتبلغ قيمته السوقية الحالية أربعين مليون يورو.

– إيرلينغ هالاند (19 عاما): سالزبورغ، وتبلغ قيمته السوقية الحالية ثلاثين مليون يورو.

– الألماني تيمو فيرنر (23 عاما): لايبزغ، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 65 مليون يورو.

اقرأ أيضاً: حتى الآن خمسة لاعبين يغيبون عن ريال مدريد قبل الكلاسيكو أمام برشلونة

– الإنجليزي تامي أبراهام (22 عاما): تشلسي، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 32 مليون يورو.

مراسلون -رياضة