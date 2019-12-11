تعرف على القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة اتحاد كرة القدم في سوريا .. ومنصب الرئيس حُسم من الآن

شهد اليوم الأربعاء 11 كانون الأول/ ديسمبر، إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم في سوريا ، التي ستقام يوم 28 من هذا الشهر.

وضمت قائمة المرشحين عن مقعد رئاسة الاتحاد، كل من فاروق سرية، وحاتم الغايب، وأنس السباعي.

أما بخصوص مقعد نائب رئيس الاتحاد، ترشح زكريا قناة والذي ضمن فوزه بالمنصب عبر التزكية بسبب ترشح أي شخص آخر.

في حين ضمت قائمة المرشحين لعضوية الاتحاد 18 شخصاً وهم “طلال بركات، عساف خليفة، أيهم الباشا، عبد الرحمن الخطيب.

محمد نزار رباط، رفعت الشمالي، عبد الله بصلحلو، زياد شعبو، صفوان عثمان، مروان خوري، ياسر أبو حلا.

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محمد نبيل السباعي، زياد حمود، محمد عبيد خليل، غزوان مرعي، ثائر الحويج، عبد القادر كردغلي وسعد قرقناوي.

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