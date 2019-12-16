تطبيق جديد من مايكروسوفت يسمح لك بإجراء المكالمات من حاسوبك

كشفت شركة مايكروسوفت الشهيرة بأن تطبيق Your Phone أصبح متوفراً للحواسيب لتلقي وإجراء المكالمات مباشرة كما هو الحال عبر الهواتف الذكية.

وأعلنت مايكروسوفت في تغريدة عبر تويتر عن إتاحة ميزة المكالمات في تطبيق Your Phone، التي تسمح بتلقي وإجراء المكالمات الهاتفية على الحاسوب الشخصي مباشرة.

و مع الميزة الجديدة يمكن للمستخدم الرد على المكالمات من الحاسوب مباشرة حتى وإن كان الهاتف بعيدًا عنه، أو حتى الدخول إلى التطبيق لإجراء المكالمات، وذلك على غرار ميزة Continuity التي توفرها شركة آبل من خلال نظام التشغيل (ماك أو إس) macOS.

وللاستفادة من الميزة الجديدة، يتعين على المستخدم تنزيل تطبيق Your Phone على كل من الهاتف، والحاسوب.

يذكر أن مايكروسوفت أطلقت تطبيق Your Phone بنسخته النهائية في شهر تموز/يوليو الماضي، وكانت وظائفه تقتصر على مزامنة الرسائل النصية، والإشعارات، والصور بين حواسيب ويندوز وهواتف أندرويد الذكية.

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