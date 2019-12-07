تركيا .. سائق تاكسي يغتصب فتاة في إحدى الغابات وكاميرا سيارته تكشفه

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تركيا .. سائق تاكسي يغتصب فتاة في إحدى الغابات وكاميرا سيارته تكشفه

أقدم سائق تاكسي في تركيا ، على اغتصاب فتاة بعد أن اخذها إلى إحدى غابات إسطنبول في شهر شباط الماضي .

وبحسب صحيفة “هبرلار” التركية ، فقد حكمت المحكمة بالسجن على السائق لمدة 14 عاماً ثم تمت زيادة العقوبة إلى 27 عام بتهمه ” الاعتداء الجنسي على فتاة صغيرة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن السائق “تامر أوزكان” ، اعتدى على الفتاة جنسياً لمدة ثلاث ساعات ثم أخذ أموالها و رماها على الطريق.

وفي محاولة منه للهرب من القضية ، ادعى السائق أن مارس الجنس مع الفتاه الصغيرة طوعاً ، لكن الكاميرات الأمنية في سيارته كشفت كذبه .

 

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