تركيا .. سائق تاكسي يغتصب فتاة في إحدى الغابات وكاميرا سيارته تكشفه

أقدم سائق تاكسي في تركيا ، على اغتصاب فتاة بعد أن اخذها إلى إحدى غابات إسطنبول في شهر شباط الماضي .

وبحسب صحيفة “هبرلار” التركية ، فقد حكمت المحكمة بالسجن على السائق لمدة 14 عاماً ثم تمت زيادة العقوبة إلى 27 عام بتهمه ” الاعتداء الجنسي على فتاة صغيرة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن السائق “تامر أوزكان” ، اعتدى على الفتاة جنسياً لمدة ثلاث ساعات ثم أخذ أموالها و رماها على الطريق.

وفي محاولة منه للهرب من القضية ، ادعى السائق أن مارس الجنس مع الفتاه الصغيرة طوعاً ، لكن الكاميرات الأمنية في سيارته كشفت كذبه .

اقرأ المزيد:

اغتصاب طفلة في ألمانيا من قبل 5 أشخاص.. اثنان منهم سوريين !