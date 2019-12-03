تركيا .. بيان يتعلق بإقامات الأجانب بمن فيهم السوريين

صدر مؤخراً قرار تركي يقضي بمنع تجديد الإقامات السياحية للأجانب بمن فيهم السوريين المقيمين في تركيا .

وحدد البيان الصادر عن إدارة الهجرة التركية ، والذي نشرته على موقعها الرسمي أمس الاثنين ، شروط لتنظيم تصريح الإقامة السياحية قصيرة الأمد للبقاء لمدة أقصاها عام واحدة في البلاد .

ونص البيان على أنه لن يتم تجديد الإقامة لأي شخص لا يملك أسباب مقنعة للبقاء سواء كان لغرض الإقامة السياحية أو غير ذلك .

وعن موعد تطبيق ذلك القرار ، فأعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية أنه سيصار إلى تطبيقه مع بداية العام المقبل 2020 .

يذكر أنه تم تداول صورة للقرار على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق ، والذي ورد في مضمونه أن الطريقة الوحيدة للحصول على إقامة داخل تركيا للأجانب، هي استبدال الإقامة السياحية بنوع آخر من الإقامات (إقامة عمل، إقامة مستثمر، إقامة عائلية) ما أثار جدلاً بين السوريين .

ويقيم في تركيا منذ بداية الحرب في سوريا، أكثر من 3.6 ملايين لاجئ سوري يقطنون في مختلف المدن و الأقاليم التركية ، ورحلت أنقرة قسراً عدداً منهم إلى إدلب بزعم مخالفتهم بعض القوانين لاسيما فيما يتعلق ببطاقة الكيملك.