تربية دمشق توضح حقيقة ضرب طالب لأستاذه بعد الامتحان

تحدث مدير تربية دمشق غسان اللحام عن تفاصيل حادثة اعتداء طالب على أستاذه بعد الامتحان والتي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

واعتبر اللحام في حديثه مع “إذاعة المدينة” أمس ، أن هناك مبالغة في قصة الطالب الذي اعتدى على أستاذه أمام ثانوية سامي دروبي بدمشق التي انتشرت عبر صفحات التواصل مؤخراً.

وعن تفاصيل الحادثة، أوضح مدير تربية دمشق أن الموضوع اقتصر على الملاسنة والمشادة الكلامية والتهديد فقط .

وبين أن الطالب أقدم على ذلك بعد أن منعه أستاذه من الغش في الامتحان وطلب منه مغادرة القاعة ، ليقوم الطالب بانتظار “المراقب” أمام باب المدرسة وهدده ببعض الكلمات.

وتواصلت إدارة المدرسة مع ولي أمر الطالب الذي بدوره قدم اعتذار للأستاذ وللمدرسة مؤكداً أن الأمر لم يصل للضرب ابداً.

اقرأ المزيد:

سوريا .. تعديل هام في قانون خدمة العلم.. حجز أموال من تجاوز الـ42 ولم يؤد خدمته