تحديث جديد من واتساب يحمل مفاجآت مذهلة لمستخدمي التطبيق

كشفت شركة واتساب عن نيتها إصدار تحديث جديد للتطبيق يحمل مفاجآت مذهلة لمستخدمي التطبيق.

وأفاد موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص بأن واتساب بصدد طرح تحديث جديد، أضافت عليه ميزة “رسائل التدمير الذاتي أو منتهية الصلاحية” في المحادثات الجماعية لأول مرة في تاريخها.

تحديث واتساب الجديد :

حيث سيسمح التحديث الجديد إضافة صلاحية للرسالة يتم بعدها مسح الرسالة بصورة تلقائية بعد فترة زمنية يحددها المستخدم إما بعد ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.

كما تهدف تلك الميزة منع المحادثات الجماعية من تداول رسائل ذات سعة تخزينية أكبر مما يسمح به الهاتف الذكي.

وستكون تلك الميزة متاحة حالياً في نسخة “البيتا” التجريبية على واتس اب عبر نظام تشغيل “أندرويد”.

اقرأ المزيد: 5 حيل بسيطة لدردشة آمنة على واتساب … تعرف عليها