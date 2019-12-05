تحديث جديد من واتساب سيسعد الملايين من مستخدميه

تعتزم شركة واتساب تطبيق التراسل الفوري الشهير ، إطلاق تحديث يحوي ميزة الوضع الليلي التي طال انتظارها .

إذ يواصل فريق التطبيق الذي تمتلكه شركة “فيسبوك” حالياً ، العمل على إطلاق ميزة الوضع الليلي في القريب العاجل .

ميزة الوضع الليلي في واتساب :

اكتشف المستخدمون هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي لتطبيق واتساب للهواتف العاملة بنظام الأندرويد أي الإصدار رقم 2.19.353.

ووفقا لبيانات شركة “WABetaInfo”، ظهر خيار ربط وضع توفير الطاقة بالوضع الليلي لتطبيق واتس آب أي سيتم تفعيل الوضع الليلي بشكل أتوماتيكي في حال كان الهاتف بوضع توفير الطاقة.

كما يمكن التحكم بالوضع الليلي بشكل يدوي من خلال السيمات.

واللافت أن هذه الميزة ستطبق عند وضع توفير الطاقة وهذا الخبر سيسعد كل من كان يعتقد أن تطبيق واتس اب يستهلك الكثير من البطارية .

وكان تطبيق التراسل الفوري واتساب قد قدم 3 ميزات جديدة مؤخراً لمستخدميه، وهي: ميزة انتظار المكالمات ميزة التدمير الذاتي وميزة دعم الأجهزة المتعددة.