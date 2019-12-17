تحديث جديد لتطبيق انستغرام .. تعرفوا إلى الميزة الجديدة

طرحت شركة انستغرام تحديث جديد للتطبيق يتميز بأنه سيخبر المستخدمين إذا كان المحتوى الذي تم مشاركته من فيسبوك مخالف أم لا.

وكشف انستغرام بالأمس ، عن وجود أداة في التحديث الجديد للتطبيق ، تقوم بإخبار المستخدمين إذا كان وصف المنشور النصي مخالفًا للقوانين من عدمه حتى قبل نشره .

ميزة جديدة في انستغرام :

وفي سياق تحديثات الحد من المحتوى المخالف على المنصة ، طرح التطبيق ميزة أخرى ستخبر المستخدمين إذا كان المحتوى المنشور من تطبيق فيس بوك على المنصة خاطئ أم لا ، والعكس صحيح.

ويعني ذلك أنه في حال تم تحديد المحتوى كمخالف على المكان الأصلي، فسيتم إخبار المستخدمين بذلك على التطبيق الثاني وإيقاف انتشاره.

وعن الهدف من الميزة الجديدة ، فبينت الشركة أنها تأمل في الحد من مشاركة المحتوى الخاطئ أو المخالف بين منصاتها والحد من سرعة انتشاره بين المستخدمين.

كما قالت الشركة إنها ستقوم بحظر المستخدمين الذين يقومون بمخالفات متكررة من استخدام الوسوم (هاشتاغ) والظهور في تبويب الاستكشاف.

اقرأ المزيد:

واتساب يقدم ثلاث ميزات جديدة لمستخدميه أهمها ميزة الانتظار