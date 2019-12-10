تامر حسني بموقف صعب … موسوعة ” غينيس ” توضح حقيقة ما نشره

عمّت الفرحة أوساط محبيّ وجمهور الفنان تامر حسني بعدما أعلن عن دخوله موسوعة ” غينيس ” لأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم .
إلا أن الموسوعة العالمية وجهت صفعة قاسية للنجم المصري ومعجبيه ، وذلك من خلال بيانٍ نشرته عبر موقعها الرسمي نفت فيه حصوله على جائزة أكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم .
وجاء في بيان موسوعة غينيس أن حسني حصل على جائزة لتحقيقه أكثر عدد مشاركات على لوحة الإعلانات والتي قدرت بـ 12086 مشاركة ، والذي تخطى به الرقم القياسي السابق الذي وقف على حاجز 4900 مشاركة جرى تسجيلها في 5 /ديسمبر /2017 .
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Winning a world Guinness record for The most contribution to a bulletin board was achieved by Tamer Hosny (Egypt) and presented to him by his fans in marina mall Abu Dahbi on December 6. كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمدلله تامرحسني. يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر و ملهم في العالم في جمهوره و اللي مفرحني تاني اني ادخل الموسوعه وانا في العُمر دا و كمان اني ادخل الموسوعه من خلال قيمه فنيه تأثيريه ملتصقة بالمجتمع
وأشار البيان إلى أن الموسوعة معنية بقياس الإنجازات القابلة للقياس والكسر ذات المعايير الواضحة والمحددة ، ودون ذلك غير قابلٍ للقياس فيها خاصة وإن لم يتفق مع معاييرها وضمن اشتراطات صارمة ومحددة ، لافتة إلى أنها لا تتبع عملية التصويت الجماهيري .
وقدمت الموسوعة في نهاية البيان التهنئة لمارينا مول أبو ظبي ، والفنان المصري تامر حسني بعد نجاحهما الأخير .