تامر حسني بموقف صعب … موسوعة ” غينيس ” توضح حقيقة ما نشره

عمّت الفرحة أوساط محبيّ وجمهور الفنان تامر حسني بعدما أعلن عن دخوله موسوعة ” غينيس ” لأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم .

إلا أن الموسوعة العالمية وجهت صفعة قاسية للنجم المصري ومعجبيه ، وذلك من خلال بيانٍ نشرته عبر موقعها الرسمي نفت فيه حصوله على جائزة أكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم .

وجاء في بيان موسوعة غينيس أن حسني حصل على جائزة لتحقيقه أكثر عدد مشاركات على لوحة الإعلانات والتي قدرت بـ 12086 مشاركة ، والذي تخطى به الرقم القياسي السابق الذي وقف على حاجز 4900 مشاركة جرى تسجيلها في 5 /ديسمبر /2017 .

وأشار البيان إلى أن الموسوعة معنية بقياس الإنجازات القابلة للقياس والكسر ذات المعايير الواضحة والمحددة ، ودون ذلك غير قابلٍ للقياس فيها خاصة وإن لم يتفق مع معاييرها وضمن اشتراطات صارمة ومحددة ، لافتة إلى أنها لا تتبع عملية التصويت الجماهيري .

وقدمت الموسوعة في نهاية البيان التهنئة لمارينا مول أبو ظبي ، والفنان المصري تامر حسني بعد نجاحهما الأخير .