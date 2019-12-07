بيع قميص بيليه ومارادونا في مزاد علني .. كم بلغ سعرهما؟

شهدت مدينة تورينو الإيطالية مزاد علني لبيع المقتنيات الرياضية، من بينها قميص الأسطورة البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المشهور بـ بيليه مقابل 30 ألف يورو.

وفي مباراته الودية الأخيرة أمام يوغوسلافيا، ارتدى بيليه القميص رقم 10، في مباراة جرت عام 1971 على ملعب ماراكانا

كما بيع قميص لبسه الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، عندما لعب في نابولي موسم 1989-90، مقابل 7500 يورو.

وشهد المزاد بيع قميص لـ يوفنتوس ارتداه المدافع لوتشيانو سبينوزي، في نهائي كأس مدن المعارض 1971 مقابل 9400 يورو.

شاهد أيضاً: بيليه يراوغ عدد من اللاعبين ويسجل هدف جميل

في حين اشترى أحد الأشخاص عصا البيسبول، التي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان مقابل 425 يورو.

مراسلون -رياضة