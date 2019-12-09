بسبب الجنس لاعب برشلونة يغيب عن المباريات

غاب لاعب برشلونة آرثر ميلو عن مباراة ناديه وريال مايوركا، ضمن الدوري الإسباني وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن السبب الحقيقي لغيابه.

وكان النادي الكتالوني أعلن غياب اللاعب البرازيلي عن المباراة، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وكشفت إذاعة “La Sotana” عن إخفاء مسؤولي البارسا للسبب الحقيقي لغياب آرثر عن مباراة ريال مايوركا.

وقالت الإذاعة: “آرثر أصيب بمرض ينتقل عبر ممارسة الجنس وبالتحديد السيلان، وهو مرض تناسلي أعراضه إفرازات التهابية من مجرى البول”.

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ومن المتوقع أن يغيب ميلو عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الـ18 من الشهر الجاري، ضمن الأسبوع العاشر من الليغا.

مراسلون – رياضة