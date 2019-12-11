بالفيديو: منتخب سوريا الأولمبي يتوج بدورة الصين الودية بفوزه على التنين بـ هدف وحيد

توج منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم، بالدورة الدولية الودية، التي تحضنها مدينة زهوهاي الصينية، بعد تحقيقه انتصارين متتالين في البطولة.

وحقق المنتخب السوري الانتصار على الصين بهدف نظيف، جاء عن طريق علاء الدالي في الدقيقة الـ 82 من عمر المباراة.

وسبق أن فاز المنتخب السوري على مالي بهدف دون رد، في افتتاح مبارياته من الدورية الودية.

وسيلعب الأولمبي السوري يوم السبت المقبل، أمام طاجيكستان عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت دمشق.

اقرأ أيضاً: عمر السومة لاعب منتخب سوريا يتحدث عن تفاصيل إصابته وموعد عدته إلى الملاعب

وتنعد هذه الدورة ضمن استعدادات المنتخب السوري، قبل المشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام في الثامن من الشهر المقبل في تايلاند.

مراسلون – رياضة