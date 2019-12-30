بالفيديو… مذيعة تلفزيونية تستقيل على الهواء مباشرة بعد فوزها باليانصيب

قدمت مذيعة إسبانية إستقالتها على الهواء مباشرة بعد فوزها بجائزة اليانصيب.

حيث قامت مذيعة تلفزيونية عاملة بإحدى القنوات الإسبانية، بالاستقالة على الهواء خلال تقديمها لعملية سحب جوائز مايعرف بـEl Gordo، بعد أن علمت بفوزها بجائزة مالية كبيرة.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE 🔴 Directo ➡ https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) December 22, 2019

إلا أن فرحة المراسلة التي تدعى ناتاليا إسكوديرو، لم تدم طويلاً، حين علمت بأن حصتها من الجائزة الكبرى لن تبلغ سوى 5550 دولارا، لتعود عن قرار الاستقالة.

وتعتبر جائزة اليانصيب الحكومية في اسبانية من الأكبر عالمياً حيث تبلغ قيمتها 2,43 مليار دولار، إلا أن طريقة توزيع الجائزة تعد من الأكثر تعقيداً.

اقرأ المزيد: مذيعة تتعرض لموقف محرج على الهواء وهذا ما فعلته (فيديو)