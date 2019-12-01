بالفيديو : لاعب يقوم بحركة بذيئة تجاه جمهور ريال مدريد .. وراموس يخبر الحكم

شهدت مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس ضمن الدوري الإسباني، قيام أليكس فيدال لاعب ألافيس، بحركة مشينة وثقتها عدسات الكاميرات.

وتغلبالنادي الملكي بهدفين لهدف على ديبورتيفو ألافيس، لحساب الجولة الـ 15 من الليغا.

وانتشر فيديو يظهر حركة بذيئة من لاعب ألافيس فيدال، بعد تسجيل زميله لوكاس بيريز مارتينيز هدف التعادل.

وعقب هذه الحركة أشار مدافع “الميرنغي” سيرخيو راموس، للحكم إلى ما قام به لاعب برشلونة السابق تجاه جماهير الفريق الملكي.

إلا أن حكم اللقاء انشغل مع مساعديه، بخصوص جهاز الاتصال “الفار”، الذي يبدو أنه تعطل ولم يسمع أو يتلق المعلومة.

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وبعد المباراة اعتذار فيدال عن ما قام به، قائلاً: “لم أقصد فعل ذلك، تم القيام به بدون وعي من قبل العاطفة بعد الهدف، لم يكن مع أي نية، لم تكن الإيماءة بأي نية”.

مراسلون – رياضة