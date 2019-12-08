بالفيديو… سيارة جديدة من بي إم دبليو تنافس بها مرسيدس

كشفت شركة “بي إم دبليو” عن سيارة جديدة تنافس بها شركة مرسيدس.

واستعرضت “بي إم دبليو” سيارتها الجديدة 2 Series Gran Coupe التي تخطط لمنافسة سيارات CLA الجديدة من مرسيدس من خلالها.

و تتميز سيارة “بي إم دبليو” الجديدة بتصميم أنيق من خلال الانسيابية العالية لجسم السيارة وفتحات هوائية كبيرة.

ومزودة بعجلات كبيرة ذات جنوط عريضة تمنحها الثبات على الطرقات.

وتم تصميم نسختين من السيارة، نسخة 228i xDrive بسعر 38 ألف دولار تقريبا، ونسخة رياضية معدلة M235i xDrive سيبدأ سعرها من 46 ألف دولار.

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