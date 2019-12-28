بالفيديو : داعية إماراتي يدعو لقتال المعارضة في سوريا بعد أن كان يؤيدها لسنوات

أطلق الداعية الإماراتي وسيم اليوسف ، الشهير بمواقفه وتصريحاته المعارضة لـ سوريا والجيش السوري ، تصريحات جديدة تدل على تغير ملحوظ في موقفه وموقف بلاده .

وفي معرض إجابته على سؤال ببرنامجه الذي يعرض على قناة “أبو ظبي” الإماراتية ، بعد سؤاله من قبل أحد المتصلين عن حكم سنوات قضاها يقاتل بصفوف الجيش السوري، أجاب اليوسف: “كنت أشتم الرئيس الأسد والجيش السوري وأتعاطف مع جبهة النصرة والجيش الحر ، ولكن الجيش الحر تلوث”.

وتابع الشيخ اليوسف : “أنا لست مع بشار الأسد ولست ضده، ولكني كنت متعاطفا سابقا وذلك بسبب الإعلام الحقير والتافه مثل قناة الجزيرة وأعلام قطر”.

ويضيف الشيخ الإماراتي في الفيديو: ” كنت العن كل جندي سوري .. لكنني الآن لو كنت في سوريا سأرفع السلاح ضد جبهة النصرة وداعش وأحرار الشام وكل هؤلاء الذين دمروا سوريا”.

ووصف هؤلاء “المرتزقة” بأنهم “استباحوا النساء واستباحوا أرض سوريا لرفع راية لا اله الا الله وراية الدين، ولم نرى منهم إلا سب وإهانة وتشويه للدين”.

شاهد بالفيديو … داعية إماراتي يدعو لقتال المعارضة في سوريا بعد أن كان يؤيدها