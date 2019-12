بالفيديو.. ثعبان ضخم يسحب طفلاً صغيراً من منزله والأب ينقذ الموقف

نجا طفل يبلع من العمر 4 أعوام من هجوم ثعبان ضخم حاول أن يسحبه بعيداً لالتهامه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة هجوم ثعبان يبلغ طوله 4 أمتار ونصف، على طفل صغير في منزله الواقع على شاطئ إيرلي في شمال كوينزلاند.

و أفاد والد الطفل بأنهم كانوا قد انتقلوا حديثاً إلى المنزل ويقيمون حفلاً بهذه المناسبة، وكان طفله برفقة 6 أطفال بجانب المسبح، حيث حاول الثعبان أن يجر الطفل بعيداً في فناء منزله الخلفي

A North Queensland dad has told 7NEWS of how he rescued his son from the jaws of a giant python. “Punched it straight in the head, at that stage it let go… as soon as I let go it curled back up and bit him again” – Evan Thompson. https://t.co/VOG2e3nSNs #7NEWS pic.twitter.com/MCzgrK4Sg6

— 7NEWS Toowoomba (@7NewsToowoomba) December 20, 2019