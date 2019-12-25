بالفيديو.. ثعبان ضخم يسحب طفلاً صغيراً من منزله والأب ينقذ الموقف

نجا طفل يبلع من العمر 4 أعوام من هجوم ثعبان ضخم حاول أن يسحبه بعيداً لالتهامه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة هجوم ثعبان يبلغ طوله 4 أمتار ونصف، على طفل صغير في منزله الواقع على شاطئ إيرلي في شمال كوينزلاند.

و أفاد والد الطفل بأنهم كانوا قد انتقلوا حديثاً إلى المنزل ويقيمون حفلاً بهذه المناسبة، وكان طفله برفقة 6 أطفال بجانب المسبح، حيث حاول الثعبان أن يجر الطفل بعيداً في فناء منزله الخلفي

A North Queensland dad has told 7NEWS of how he rescued his son from the jaws of a giant python. “Punched it straight in the head, at that stage it let go… as soon as I let go it curled back up and bit him again” – Evan Thompson. https://t.co/VOG2e3nSNs #7NEWS pic.twitter.com/MCzgrK4Sg6 — 7NEWS Toowoomba (@7NewsToowoomba) December 20, 2019

حيث سمع الأب صراخاً فجأة، فوجد ثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابنه ويجره بعيداً عن المنزل.

فتدخل والد الطفل موجهاً ضربة بالمطرقة للثعبان على رأسه، مما جعله يترك ساق الطفل.

وتم على الفور نقل الطفل إلى المشفى متأثرا بجروح بالغة، وحالته مستقرة حالياً.

اقرأ المزيد: فيديو مرعب … لحظة هجوم أسد مفترس على حارس أثناء إطعامه