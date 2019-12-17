بالفيديو .. تحية لسوريا الأسد ضمن حفل زفاف في تركيا تثير جنون المعارضة

تسبب مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحفل زفاف في تركيا ، بغضب المعارضين السوريين بسبب توجيه “تحية لسوريا الأسد” خلال الحفل.

وبحسب ما علق ناشطون ، تم تصوير الفيديو خلال حفل زفاف في تركيا لسوريين في مدينة إزمير التركية.

وقال مقدم الحفل حسب ما جاء في الفيديو “تحيّة من سماء أزمير لسوريا الحبيبة، لسوريا الأسد ولجميع الموجودين”، وسط حضور العشرات للحفل.

وأثار هذا الفيديو غضب الكثير من المعارضين السوريين الذين انهالوا بتعليقات غير لائقة على الفيديو مطالبين بترحيل السوريين “المواليين”.

وقررت السلطات المحلية في ولاية أزمير التركية إثر ذلك ، ترحيل شبان سوريين من اللاجئين بتهمة “الموالاة للحكومة السورية” ومن بين المرحلين “فراس عبد الغفور الحرح، أحمد عدنان الحرح” وهما من ريف حلب الغربي، ومن المفترض أن يتم ترحيلهما إلى إدلب.

يذكر أن “جبهة النصرة” الإرهابية تسيطر على إدلب ما يجعل مصير السوريين المرحلين في خطر.