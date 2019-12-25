بالفيديو … “بي إم دبليو” تجهز سيارات تعمل بنظام أندرويد في عام 2020

نشرت شركة “بي إم دبليو” فيديو لسياراتها الجديدة التي ستعمل بنظام أندرويد أوتو .

وكشفت الشركة بفيديو توضيحي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الميزات الجديدة للسيارات، مما لاقى ترحيبا وحفاوة من قبل عشاق الشركة.

و أوضحت “بي إم دبليو” أن مالكي سياراتها سيتمكنون من توصيل هواتفهم الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد ، بالسيارة لاسلكياً بدءاً من الإصدار BMW Operating System 7.0، للاستفادة من معلومات مهمة أثناء القيادة، مثل خطوط السير الموصى بها والمواعيد المرتقبة.

كما أشارت الشركة إلى أن نظام العمل الجديد سيزيد على كلفة السيارة 1400 دولار أمريكي.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة بتجهيز السيارات الجديدة بنظام أندرويد اعتباراً من منتصف العام المقبل.

اقرأ المزيد: بالصور.. ملياردير يشتري أغلى سيارة في العالم ليكتشف لاحقاً تعرضه لخدعة