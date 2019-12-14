بالفيديو : برشلونة يتعثر أمام ريال سوسيداد قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

تعادل برشلونة مع مستضيفه ريال سوسيداد، بهدفين لهدفين، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

وجاءت أهداف البارسا بتوقيع كل من أنطوان غريزمان في الدقيقة الـ38، ولويس سواريز في الدقيقة 49.

في المقابل أحرز أهداف ريال سوسيداد ميكيل أوريازابال من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 12، وألكساندر إيزاك في الدقيقة الـ62.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد البارشا 35 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، فيما رفع سوسيداد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع.

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وتقام يوم الأربعاء المقبل، مباراة الكلاسيكو بين برشلونةْ وضيفه ريال مدريد، في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

مراسلون – رياضة