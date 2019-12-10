بالصور والاسماء .. وزارة الداخلية تكشف ملابسات جريمة ناحية سلحب

كشفت وزارة الداخلية السورية ملابسات جريمة قتل مدير ناحية سلحب في محافظة حماة ، ليتبين أن المسلحين الذين أقدموا على الجريمة مطلوبين بإذاعات بحث سابقة بلغت 58 إذاعة بحث لأحدهم.

وأوردت وزارة الداخلية في بيان لها أسماء المتورطين في الهجوم على ناحية سلحب ، والذي أسفر عن استشهاد مديرها النقيب مهند وسوف .

وتمكنت دوريات الشرطة من مداهمة مقر العصابة المذكورة والقبض عليهم بعد اشتباك بين الجانبين ، انتهى برمي المسلحين قنابل على دوريات الشرطة ما أسفر عن استشهاد الشرطي خليل ناصر ، وإصابة 7 عناصر شرطة آخرين.

وقتل خلال الاشتباك اثنان من المسلحين وأصيب 21 آخرين ، 13 منهم مطلوبين بجرائم سرقة وقتل وهم :

فاطر سمير حسن الذي أطلق الرصاص على مبنى الناحية ، ومطلوب بموجب 58 إذاعة بحث.

محمد سمير حسن الذي أطلق الرصاص على مبنى الناحية ، ومطلوب بموجب 3 إذاعة بحث.

حامد محمد صالح الذي أطلق الرصاص على مبنى الناحية ، ومطلوب بموجب 24 إذاعة بحث.

فراس أحمد الأسعد الذي أطلق الرصاص على مبنى الناحية ، ومطلوب بموجب 18 إذاعة بحث.

أيهم علي حمود ، مطلوب بموجب 32 إذاعة بحث.

أنس يحيى إبراهيم ، مطلوب بموجب 18 إذاعة بحث.

سومر احمد حسن ، مطلوب بموجب 26 إذاعة بحث.

جوهر محمد حسن ، مطلوب بموجب 40 إذاعة بحث.

كرم حمود بن علي ، مطلوب بموجب 1 إذاعة بحث.

علي حسين علي ، مطلوب بموجب 2 إذاعة بحث.

أوفا يحيى إبراهيم ، مطلوب بموجب 1 إذاعة بحث.

بلال علي محرز ، مطلوب بموجب 1 إذاعة بحث.

عبد الرزاق علي حمود ، مطلوب بموجب 6 إذاعة بحث.

أما المسلحين الذين قتلا خلال الاشتباك فهما : جعفر وينس المطلوب بموجب 35 إذاعة بحث بجرائم قتل وسرقة وخطف ، والمدعو أيمن علي حمود المطلوب بموجب إذاعة بحث واحدة.

وضبط مع المتورطين كمية من الأسلحة والذخائر وتم حجز سيارتين إحداها يتم البحث عنها والثانية بلوحة مزورة ، فيما يتواصل التحقيق مع جميع الموقوفين.