بالصور والاسماء .. وزارة الداخلية تكشف ملابسات جريمة ناحية سلحب

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بالصور والاسماء .. وزارة الداخلية تكشف ملابسات جريمة ناحية سلحب

كشفت وزارة الداخلية السورية ملابسات جريمة قتل مدير ناحية سلحب في محافظة حماة ، ليتبين أن المسلحين الذين أقدموا على الجريمة مطلوبين بإذاعات بحث سابقة بلغت 58 إذاعة بحث لأحدهم.

وأوردت وزارة الداخلية في بيان لها أسماء المتورطين في الهجوم على ناحية سلحب ، والذي أسفر عن استشهاد مديرها النقيب مهند وسوف .

وتمكنت دوريات الشرطة من مداهمة مقر العصابة المذكورة والقبض عليهم بعد اشتباك بين الجانبين ، انتهى برمي المسلحين قنابل على دوريات الشرطة ما أسفر عن استشهاد الشرطي خليل ناصر ، وإصابة 7 عناصر شرطة آخرين.

وقتل خلال الاشتباك اثنان من المسلحين وأصيب 21 آخرين ، 13 منهم مطلوبين بجرائم سرقة وقتل وهم :

فاطر سمير حسن الذي أطلق الرصاص على مبنى الناحية ، ومطلوب بموجب  58  إذاعة بحث.

محمد سمير حسن الذي أطلق الرصاص على مبنى الناحية ، ومطلوب بموجب  3  إذاعة بحث.

حامد محمد صالح الذي أطلق الرصاص على مبنى الناحية ، ومطلوب بموجب  24 إذاعة بحث.

فراس أحمد الأسعد الذي أطلق الرصاص على مبنى الناحية ، ومطلوب بموجب  18  إذاعة بحث.

أيهم علي حمود ، مطلوب بموجب  32  إذاعة بحث.

أنس يحيى إبراهيم ، مطلوب بموجب  18  إذاعة بحث.

سومر احمد حسن ، مطلوب بموجب  26  إذاعة بحث.

جوهر محمد حسن ، مطلوب بموجب  40  إذاعة بحث.

كرم حمود بن علي ، مطلوب بموجب  1  إذاعة بحث.

علي حسين علي ، مطلوب بموجب  2  إذاعة بحث.

أوفا يحيى إبراهيم ، مطلوب بموجب  1  إذاعة بحث.

بلال علي محرز ، مطلوب بموجب  1  إذاعة بحث.

عبد الرزاق علي حمود ، مطلوب بموجب  6  إذاعة بحث.

أما المسلحين الذين قتلا خلال الاشتباك فهما : جعفر وينس المطلوب بموجب  35  إذاعة بحث بجرائم قتل وسرقة وخطف ، والمدعو أيمن علي حمود المطلوب بموجب إذاعة بحث واحدة.

وضبط مع المتورطين كمية من الأسلحة والذخائر وتم حجز سيارتين إحداها يتم البحث عنها والثانية بلوحة مزورة ، فيما يتواصل التحقيق مع جميع الموقوفين.

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