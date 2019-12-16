بالصور.. ملياردير يشتري أغلى سيارة في العالم ليكتشف لاحقاً تعرضه لخدعة

اشترى الملياردير البريطاني غريغور فسكن ، أغلى سيارة في العالم من نوع فيراري “250 جي تي أو” مقابل ملايين الدولارات.

حيث تصدرت السيارة الأغلى في العالم فيراري “250 جي تي أو” العناوين بعد اكتشاف خطأ فيها و رفع مالكها قضية على بائع السيارة، الأميركي بيرنارد كارل.

وأفاد “فسكن” بأنه تم بيعه السيارة في عام 2017 مقابل مقابل 44 مليون دولار ، من دون ناقل الحركة الأصلي للسيارة.

فيما قالت صحيفة “صنداي تايمز” بأن ناقل الحركة الأصلي كان بحوزة طرف ثالث عندما اشتراها فسكن، وأن ناقل حركة آخر تم إدراجه في السيارة الرياضية.

وعندما نجح فسكن في بيع السيارة رفع قضية ضد الأمريكي كارل، الذي لم يعيد له ناقل الحركة الأصلي، الذي يرفع قيمة السيارة كثيراً، طوال فترة امتلاكه لها.

يشار إلى أن سيارة “فيراري 250 جي تي أو” 1967 أغلى سيارة بيعت في مزاد علني، والتي بيعت العام الماضي بأكثر من 48 مليون دولار.

FERRARI GTO 250 YEAR 1962 pic.twitter.com/j4RMsfrT19 — 🚘 ! Gandalf was me ! 🚘 2.0 (@Gandalfwasme) June 3, 2018

اقرأ المزيد: بالفيديو … تحدي بين “فورد” و سيارة “تسلا” الجديدة والنتيجة صادمة