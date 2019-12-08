بالصور.. مطعم في إحدى الدول العربية يقدم سمكة مغطاة بالذهب

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بالصور.. مطعم في إحدى الدول العربية يقدم سمكة مغطاة بالذهب

ابتكر مطعم إماراتي طريقة فريدة لجذب الزبائن بتقديم وجبة سمك مغطاة بالذهب القابل للأكل.
وبحسب شبكة “سي إن إن” أن مطعم في الإمارات دمج المطبخين الصيني والتركي، وابتكر طريقة يجذب من خلالها الزبائن عشاق التميز.


وأضاف المطعم ميزة جديدة من خلال وضع أوراق ذهب قابلة للأكل من عيار 23 قيراطاً، لتغطية سمكة “سيباس”.
ويتم إعداد هذا الطبق بوضع السمكة لمدة 12 ساعة، قبل الطهي حتى ترتخي عضلاتها، ومن ثم تُنقع في مكونات عديدة من بينها العسل والثوم والزنجبيل.
حيث يبلغ سعر الطبق حوالي 230 دولاراً .

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