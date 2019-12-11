بالصور .. إصابة عامل كهرباء في حمص بحروق بليغة خلال عمله

أصيب عامل كهرباء في محافظة حمص ، بحروق بليغة في اليدين والوجه أثناء قيامه بعمله وإصلاح عطل في التيار الكهربائي .

وذكرت وزارة الكهرباء عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك ، أن العامل في شركة كهرباء حمص “مضر جحواني” أصيب بحروق بليغه أثناء قيامه بعمله في قرية جديدة الشرقية .

ونشرت الوزارة صور للعامل المصاب جحواني ، تظهر فيها الحروق على يديه ووجهه بعد إسعافه للمشفى .

وتكررت مؤخراً هذه الحوادث ، حيث تعرض عاملان في شركة كهرباء اللاذقية بتاريخ 27 تشرين الثاني، للإصابة بحروق بين الخفيفة والمتوسطة أثناء عملهما مع ورشات الشركة على صيانة وإعادة تعمير خلية وصول إحدى المحولات الكهربائية، بعد حدوث انهيار في عازليتها واحتراقها بالكامل.