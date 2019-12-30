باسم ياخور يكشف لأول مرة عن ذو الفضل في نجاحه ( صورة )

التقى الفنان باسم ياخور أستاذه القدير السيد محمد أسامة الصوفي بعد سنوات عدة من الغياب ، ونشر صورة توثق اللقاء عبر إحدى صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

بدا من خلالها ومعاني وجهه تضج فرحاً وسعادة ، وكتب مستذكراً إيمان أستاذه فيه والدعم الكبير الذي قدمه له على مقاعد الدراسة وكيف كان له الفضل في دخول مجال الفن بمساعدته بعدما أخذ بيده ووضعه على أول الطريق .

وكان باسم ياخور قد انتهى من تصوير مشاهده في الموسم الثاني من المسلسل الكوميدي ” ببساطة ” ، و يتحضر للسفر إلى دبي لتصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل ” حرملك ” إلى جانب نخبة من النجوم من أبرزهم جيني إسبر ، هبة نور ، يزن السيد وأحمد الأحمد .