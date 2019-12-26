باحثون يكتشفون ثغرة خطيرة في “راوتر” الإنترنت تعرض الأجهزة للخطر

اكتشف خبراء في أمن الإنترنت ثغر خطيرة في أحد أجهزة الـ” راوتر ” الشهيرة تتيح للهاكرز التحكم الكامل في الإنترنت داخل بيتك.

وأفاد موقع “مصراوي” بأن الثغرة التي تم اكتشافها في راوتر شركة “تي بي لينك”، حيث يستطيع الهاكرز التحكم الكامل في أجهزة الراوتر على مستوى شبكة “LAN”.

كما يستطيع الهاكرز من خلال هذه الثغرة ، التعرف على على كل كلمات المرور الخاصة بأجهزة الراوتر.

حيث يتمكن من إزالة كلمات المرور الخاصة بتلك الأجهزة، واستبدالها بأخرى فارغة، واختراق كافة الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت.

ودعا الخبراء شركة “تي بي لينك” لإصلاح هذه الثغرة الخطيرة وتثبيت التحديثات الجديدة القادرة على تعطيل هذه الهجمات.

اقرأ المزيد: ثغرة خطيرة في واتساب تمكّن المستخدم من تدمير كل حسابات أصدقائه