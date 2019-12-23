انقلاب باص ركاب على طريق حلب – خناصر بسبب الضباب

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انقلاب باص ركاب على طريق حلب – خناصر بسبب الضباب

أصيب عدد من الأشخاص إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق حلب – خناصر بسبب الحالة الجوية يوم الأحد المنصرم.

وذكر موقع “الخبر” أن الضباب الكثيف تسبب بانقلاب حافلة ركاب على طريق حلب – خناصر بشكل كامل.

وبين الموقع أن الحادث تسبب بإصابة 27 راكب بالإضافة للأضرار المادية التي لحقت بالباص.

ونقل عدد من المصابين إلى مشفى الرازي ، في حين أن العدد الباقي وصل لمشفى حلـب الجامعي دون ورود أنباء عن وجود حالات وفاة بين المصابين.

يذكر أن طريق حلب – خناصر، هو الطريق الوحيد الذي يصل مدينة حلـب بباقي المحافظات، ويشهد الطريق العديد من الحوادث المرورية الخطيرة بسبب ضيقه وحركة السير فيه ذهاباً وإياباً وانتشار الحفر ببعض مناطقه .

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