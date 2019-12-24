انجي خوري تشنُّ هجوماً جديداً على الفنان آدم .. ماذا كشفت ؟! ( فيديو )

عادت المغنية الصاعدة انجي خوري لإثارة الجدل حول علاقتها بالفنان اللبناني آدم في محاولة منها لإعادة تسليط الضوء على مشكلتها الأخيرة معه وإثبات علاقتهما بعدما أنكرها .

ونشرت خوري شريط فيديو قصير نسقت به صورها مع أغنيتها المنفردة ” يلا نولعها ” بصوت النجم اللبناني الذي أدى الأغنية بأسلوبه الخاص على الرغم من مشاركة الصاعدة له الغناء .

وعلقت الصاعدة على المنشور بـ : ” مش قادرة سامحك … آدم كيف غشيتني … قناع الملاك معي … وأنت شيطان … بقرف منك … يا خطاف … ” .

وادعت انجي خوري قبل أشهر اختطافها لمدة يومين من قبل الفنان آدم ، بدعوى تحريضه عليها من قبل زوجته السابقة اللبنانية قمر عقبَّ حرب الاتهامات والقدح والذمِّ التي نشبت بينهنَّ خلال الفترة الماضية ، إلا أن التحقيقات لم تكشف إلى الآن صحت هذه الادعاءات .