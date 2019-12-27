انجي خوري بإطلالة جريئة عشية ليلة الميلاد ( صور )

اختارت الصاعدة انجي خوري أن تعايد محبيها بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد على طريقتها الخاصة ، ونشرت مجموعة من الصور الجريئة لها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

ظهرت خلالها بملابس جريئة مؤلفة من سروال ضيق تماشى مع منحنيات جسدها ، ارتدت فوقه بلوز أبيض من الدانتيل بقصة V واسعة ، نسقت معهم حذاءً مموّه ذو كعب عالٍ .

وتخضع خوري بشكلٍ دوري لجلسات تصوير مختلفة تحاول من خلالها الظهور بمظهر الأنثى القوية اللامبالية والتي تعتمد فيها الجرأة من خلال إبراز مفاتنها بشكل كبير .

واشتهرت انجي خوري خلال الأشهر القليلة الماضية بحرب الاتهامات والردود التي خاضتها مع الفنانة اللبنانية قمر والتي وصلت حدَّ الخوض في دعاوى قضائية مضادة ضد بعضهنَّ البعض .