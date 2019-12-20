انجي خوري تثير الجدل بعدة إطلالات جريئة ( صور )

لمعَّ اسم الصاعدة انجي خوري قبل فترة وجيزة في عالم الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي على الرغم من أنها قدمت قبل عام أول أغنية لها في عالم الفن والغناء تحت عنوان ” يلا نولعها ” .

واشتهرت خلال الأشهر القليلة الماضية بحرب الاتهامات والردود التي خاضتها مع الفنانة اللبنانية قمر والتي وصلت حدَّ الخوض في دعاوى قضائية مضادة ضد بعضهنَّ البعض .

وتحرص نجوى خليق الله المعروفة باسم انجي من حينها على مشاركة منشوراتٍ جريئة لها بطريقة مبتذلة جداً ، ولا تمت للأنوثة أو ما تحتويه من دلع وغنج بصِلّة ، وهو على الأقل ما يراه كل رجلٍّ بحقّ .

فتظهر تارةً بملابس كاشفة من الدانتيل ، أو بقمصانٍ قصيرة مفتوحة من الأعلى دون أن تنسقها مع سروال ، الأمر الذي أصبح متكرراً وبشكلٍ دائم ولا يحمل أي هدف أو رسالة سوى العريِّ والابتذال .

وهو ما أكدته انجي خوري قبل فترة وجيزة عند حلولها ضيفة على برنامج ” أنا هيك ” مع الإعلامي نيشان ، حيث صرحت بأنها لا تجد في ما تفعله عيباً وإنما جرأة فقط ونطقت متفاخرة مستعينة باسم البرنامج قائلة : ” أنا هيك ” .