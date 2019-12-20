انجي خوري تثير الجدل بعدة إطلالات جريئة ( صور )

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انجي خوري

لمعَّ اسم الصاعدة انجي خوري قبل فترة وجيزة في عالم الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي على الرغم من أنها قدمت قبل عام أول أغنية لها في عالم الفن والغناء تحت عنوان ” يلا نولعها ” .

واشتهرت خلال الأشهر القليلة الماضية بحرب الاتهامات والردود التي خاضتها مع الفنانة اللبنانية قمر والتي وصلت حدَّ الخوض في دعاوى قضائية مضادة ضد بعضهنَّ البعض .

وتحرص نجوى خليق الله المعروفة باسم انجي من حينها على مشاركة منشوراتٍ جريئة لها بطريقة مبتذلة جداً ، ولا تمت للأنوثة أو ما تحتويه من دلع وغنج بصِلّة ، وهو على الأقل ما يراه كل رجلٍّ بحقّ .

فتظهر تارةً بملابس كاشفة من الدانتيل ، أو بقمصانٍ قصيرة مفتوحة من الأعلى دون أن تنسقها مع سروال ، الأمر الذي أصبح متكرراً وبشكلٍ دائم ولا يحمل أي هدف أو رسالة سوى العريِّ والابتذال .

وهو ما أكدته انجي خوري قبل فترة وجيزة عند حلولها ضيفة على برنامج ” أنا هيك ” مع الإعلامي نيشان ، حيث صرحت بأنها لا تجد في ما تفعله عيباً وإنما جرأة فقط ونطقت متفاخرة مستعينة باسم البرنامج قائلة : ” أنا هيك ” .

 

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