انجي خوري بـ إطلالة فاضحة على السرير ( صورة )

بدأت الصاعدة انجي خوري بالتسويق لنفسها كفنانة من خلال الصفحات الرسمية الخاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي ، وذلك على الرغم من أن رصيدها الفني لا يحويّ سوى أغنية واحدة كانت قد طرحتها العام المنصرم تحت عنوان ” يلا نولعها ” .

وتخضع خوري بشكلٍ دوري لجلسات تصوير مختلفة تحاول من خلالها الظهور بمظهر الأنثى القوية اللامبالية والتي تعتمد فيها الجرأة من خلال إبراز مفاتنها بشكل كبير .

وكان آخرها صورة ظهرت فيها مستلقية على السرير ، كشفت فيها عن الجزء الأعلى من جسدها وغطت ما أمكن منه بوسادة بيضاء ، وعلقت عليها واصفة نفسها بالدلوعة .

واشتهرت انجي خوري خلال الأشهر القليلة الماضية بحرب الاتهامات والردود التي خاضتها مع الفنانة اللبنانية قمر والتي وصلت حدَّ الخوض في دعاوى قضائية مضادة ضد بعضهنَّ البعض .