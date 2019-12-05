انجي خوري خُطِبت … وتتحدى سنوات عمرها القادمة بالابتسامة

فاجأت المغنية الصاعدة انجي خوري الجمهور المتابع لها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، ونشرت معلنةً ارتباطها بشكلٍ رسميٍ دون الكشف عن تفاصيل الموضوع .

وغردت عبر تطبيق تو يتر قائلة : ” أنا خُطبت ” وأرفقت الجملة بملصق على شكل قلب أحمر اللون ، في دلالةً منها على وقوعها في الحب .

وانطلقت عليه بطاقات التهنئة من قبل محبيها الذين باركوا لها هذه الخطوة ، وذلك على الرغم من أن الصفحة غير موثقة وليس من المعروف إن كانت لـ انجي حقاً .

انا اتخطبت❤️ — انجي خوري – Angie Khoury (@iAngieKhoury) December 3, 2019

ولوحظ عدم مشاركة الخبر عبر حسابها الرسمي في تطبيق Instagram ، مما يثير التساؤلات حول صحته خاصة وأنها تنشط عليه كثيراً في الآونة الأخيرة .

وكان آخر منشور شاركته في التطبيق قبل ساعاتٍ قليلة ، كشفت فيه عن عمرها متحدية سنين عمرها التي مرّت بسرعة بأن تواجه الباقي من سنوات عمرها بقوة وابتسامة .

وكتبت انجي خوري : ” 21 سنة مرقت … رغم الوجع والعذاب دائماً في ابتسامة طفلة … رح تضل مرافقة لي طوال العمر ولو صاروا 100 ” .