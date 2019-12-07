انجي خوري حُرّةً طليقة في شوارع مدينة حمص ( صور )

أخبار الفن
انجي خوري

تحرص المغنية الصاعدة انجي خوري على مشاركة نشاطاتها اليومية مع متابعيها عبر الصفحات الخاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي .

فمنذ إخلاء سبيلها في سورية ، عادت للنشر على يومياتها بشكلٍ دوريٍّ ومتكرر في محاولةٍ منها للرد على عدوتها الفنانة قمر والتي سبق أن وجهت لها اتهاماً بالإصابة بمرض الإيدز وهو ما نفته خوري بالوثائق والإثباتات .

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#انوج_الغنوج 🦋

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ونشرت انجي مؤخراً مجموعة من الصور الجديدة ، أطلت فيها بملابس مريحة كاجوال وذلك أثناء تواجدها في مدينة حمص السورية .

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صباح حمص 🥰

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يذكر أن الصاعدة انجي خوري خضعت للتحقيق من قبل الأمن السوري لحظة وصولها إلى العاصمة دمشق ، وذلك  في الاتهامات الموجهة ضدها وسلوكها الذي أدى إلى ترحيلها من الإمارات .

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