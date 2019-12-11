انجي خوري تتعرى بـ صورة جديدة من داخل حوض الاستحمام

ذاع صيّت الصاعدة انجي خوري قبل فترة وجيزة ، وذلك ليس بسبب صوتها العذب الذي صدح في عالم الغناء فجأة ، ولا بسبب الرقي الذي يطغى على إطلالتها ، وإنما السبب في شهرتها هو العرّي الذي تقدمه على طبقٍ من ذهب لكل النشطاء على الانترنت .

وتنشر نجوى خليق الله المعروفة باسم انجي بين الفينة والأخرى منشوراتٍ جريئة بطريقة مبتذلة جداً ، ولا تمت للأنوثة أو ما تحتويه من دلع وغنج بصِلّة ، وهو على الأقل ما يراه كل رجلٍّ بحقّ و ليس مجموعة الذكور والمراهقين الذين يتابعونها .

وكان آخر منشورات المغنية الصاعدة صورة لها تعرت فيها داخل حوض الاستحمام ، وغطت بعض أجزاء جسدها بالفقاعات البيضاء الناتجة عن جِلّ الاستحمام .

لا ندري ما الإنجاز الذي تسعى انجي خوري إلى تحقيقه من خلال هذه الصور ، ولا نعلم ما إن كانت تدري عواقب ما تفعله وما سيعود عليها على المدى البعيد وربما القريب .