الكويتية حليمة بولند بـ فيديو صادم من مرحلة الطفولة

صُدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار شريط فيديو من مرحلة الطفولة للإعلامية الكويتية حليمة بولند ، وثقَّ مشاركتها في أحد البرامج التعليمية الخاصة بالأطفال .
وانطلقت عليه كمية كبيرة من التعليقات التي تباينت بين السلبي والإيجابي ، حيث أبدى بعض المتابعين صدمتهم بالتغيرات الجذرية التي طرأت على شكلها والاختلاف الذي غزى معانيها بتصنع بعدما خضعت لعدة عمليات تجميلية .
وتمنى البعض لو أنها حافظت على ملامحها الطفولية ، وعفوية حديثها وبراءتها الحقّة دون أن تتصنع الدلال والدلع وتظهر بمظهر الأنثى البلاستيكية .
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وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند أثارت الجدل مؤخراً بسبب وصفها المشهد في الحرم النبوي بأسلوب مليء بالدلع والغنج ، وذلك من خلال مقطع فيديو قصير وثقت خلاله زيارتها إلى الحرم النبوي الشريف .