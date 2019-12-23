الكويتية حليمة بولند بـ فيديو صادم من مرحلة الطفولة

صُدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار شريط فيديو من مرحلة الطفولة للإعلامية الكويتية حليمة بولند ، وثقَّ مشاركتها في أحد البرامج التعليمية الخاصة بالأطفال .

وانطلقت عليه كمية كبيرة من التعليقات التي تباينت بين السلبي والإيجابي ، حيث أبدى بعض المتابعين صدمتهم بالتغيرات الجذرية التي طرأت على شكلها والاختلاف الذي غزى معانيها بتصنع بعدما خضعت لعدة عمليات تجميلية .

وتمنى البعض لو أنها حافظت على ملامحها الطفولية ، وعفوية حديثها وبراءتها الحقّة دون أن تتصنع الدلال والدلع وتظهر بمظهر الأنثى البلاستيكية .

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند أثارت الجدل مؤخراً بسبب وصفها المشهد في الحرم النبوي بأسلوب مليء بالدلع والغنج ، وذلك من خلال مقطع فيديو قصير وثقت خلاله زيارتها إلى الحرم النبوي الشريف .