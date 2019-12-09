الكشف عن قائمة برشلونة أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا .. هل سيلعب ليونيل ميسي؟

أعلن مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، قائمة الفريق التي ستسافر إلى ميلانو لمواجهة إنتر ميلان، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة البارسا العديد من الغيابات، على رأسها ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو.

وكان النادي الكتالوني بلغ دور الـ16 من دوري الأبطال، كمتصدر عن المجموعة السادسة بعد وصل إلى 11 نقطة.

ويحتل إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 4 نقاط، واللذين يتصارعان على خطف البطاقة الثانية.

وضمت قائمة برشلونة: تير شتيغن – نيتو – راكيتيتش – بوسكيتس – توديبو – سواريز – لينغليت – موسى واجي – غريزمان.

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ألينا – دي يونغ – فيدال – أومتيتي – جونيور فيربو – بيينا – كارليس بيريز – ريكي بويغ – أنسو فاتي – أراوخو – مورير.

مراسلون – رياضة