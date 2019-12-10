القاتل يهوى حرق الجثث .. جريمة قتل في ريف دمشق تكشف عن أخرى

ألقى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق القبض على مرتكب أكثر من جريمة قتل ، والرابط بين الاثنتين هو قيام الفاعل بحرق الجثة.

وذكرت صحيفة “الوطن” أن الكشف عن الجريمة تم بعد العثور على جثة محروقة ضمن مجرى مائي جاف على طريق حمص – دمشق القديم ، بالقرب من مدينة القطيفة .

وتم التعرف على هوية الضحية وتبين انه يدعى ( حسين ، خ ) من سكان عدرا العمالية ، وبعد البحث والتحري تم القبض على القاتل الذي هو من سكان المنطقة نفسها ، وضبط بحوزته مسدس حربي.

واعترف المجرم ويدعى ( د . ا ) بإقدامه على قتل ( حسين ، خ ) وحرق جثته ورميها ضمن المجرى المائي قرب مدينة القطيفة .

كما اعترف القاتل بسرقة سيارة الضحية و إخفائها ببلدة سلحب في حماه ، إلا أن الأمن الجنائي عثر عليها وتم تسليمها لفرع دمشق .

وبالمتابعة والبحث والتحري ، اعترف القاتل بارتكابه جريمة ثانية راح ضحيتها فتاة من سكان عدرا العمالية بعد أن أوهمها بالزواج منها وحدث خلافات شخصية بينهما فقام بقتلها وحرق جثتها .