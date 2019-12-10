الطقس في سوريا .. منخفضان جويان متتاليان خلال الـ 6 أيام القادمة

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الطقس في سوريا .. منخفضان جويان متتاليان خلال الـ 6 أيام القادمة

يشهد الطقس في سوريا خلال الـ 6 أيام القادمة ، منخفضين جويين متتاليين يتخللهما أمطار يبدأ الأول بعد غد الخميس ويعقبه الثاني يوم السبت المقبل .

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا ، أن يكون الجو غائم جزئي بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالرعد أحيانا .

كما حذرت الأرصاد الجوية من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في غوطة دمشق وبعض المناطق الداخلية والقلمون .

الطقس في سوريا :

أما صفحة “هوى الشام” المختصة بأخبار الطقس والحالة الجوية فأوردت أن النماذج العالمية للطقس اتفقت على تأثر البلاد بمنخفضين جويين متتاليين تتخللهما أمطار .

ورجحت النماذج أن يبلغ الهطل المطري كميات تفوق 200 ملم في السواحل السورية وتقارب 100 ملم في مناطق الشمال الشرقي و 70 ملم في دمشق و الوسط و الشمال وذلك اعتباراً من الخميس القادم .

ووفق النماذج، من المتوقع أن تصل كتلة قطبية أولى يوم الخميس 12/12/2019 و كتلة قطبية ثانية يوم السبت 14/12/2019 .

أما اليوم الثلاثاء فنشهد حالة عدم استقرار يتخللها زخات مطرية على فترات وتعاود الأجواء الاستقرار يوم الأربعاء ليبدأ المنخفض يوم الخميس.

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