الشرطة تلقي القبض على مقنعين في دمشق ضربا سيدة عجوز لسرقتها

تمكن قسم الشرطة بمنطقة القصاع في دمشق ، من القاء القبض على شخصين ارتديا قناعين علـى وجهيهما وقاما بضرب امرأة طاعنـة بالسـن بغرض سرقة أموالها.

ووفق ما أوردت صفحة وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، دخلت امرأة عجوز تبلغ من العمر 80 عام إلى مشفى الفرنسي في القصاع ، وتبين أنها تعرضت لضربات على الرأس .

وتوجهت دورية من الشرطة للمشفى المذكور لمعرفة تفاصيل ما حدث مع السيدة ، التي بدورها أفادت بأن شخصين مجهولي الهوية دخلا إلى منزلها أثناء نومها وذلك حوالي الساعة الخامسة صباحاً مرتديين أقنعة مرسوم عليها وجه شيطان.

وتابعت السيدة: “من خلال حركتهما داخل المنزل استيقظت “، فقام أحدهما ويدعى ( حيدر . ا ) بالتهجم عليها وضربها على رأسها ضربتين بأداة حادة .

وأضافت أنها عندما وضعت يدها على رأسها بعد ضربها ، قام بضربها السارق نفسه على يدها ، مما أدى إلى تهتك أحد أصابع يدها و بتره لاحقاً.

وعمدت السيدة بعد ذلك للصراخ وطلب المساعدة، فقام السارق الثاني المدعو ( راغب . ا ) بوضع يده على فمها ورقبتها محاولاً خنقها فأُغمي عليها .

وسرق المذكوران من منزل السيدة ( مكنة لحمة كهربائية ) قبل أن يلوذا بالفرار وتم القبض عليهما بعد مراقبتهما ورصدهما في منزل مهجور بالمنطقة نفسها مقابل منزل السيدة العجوز .

وبالتحقيق معهما ، اعترفا بالتخطيط المسبق للعملية كما اعترفا بإقدامهما على سرقة جهاز لاب توب وعدة أجهزة خليوية ومبلغ مالي منمنزل آخر من نفس المحلة .