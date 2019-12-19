السويداء .. شاب يقتل فتاة بقنبلة بعد أن رفض أهلها طلبه لخطبتها

قام شاب في محافظة السويداء برمي قنبلة على فتاة تقدم لخطبتها ما تسبب بوفاتها على الفور وإصابة والدتها.

وتناقلت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادثة التي بدأت بطلب الشاب رامي خالد حذيفة يوم أمس الأربعاء ، يد الفتاة بيسان وليد صادق ، إلا أن عائلتها رفضت طلبه .

فأقدم الشاب على رمي القنبلة في منزل وليد صادق (والد بيسان) التي توفيت على الفور بينما نقلت والدتها إلى مشفى السويداء.

وتوجد في السويداء عدة حالات مشابهة تتنوع بين القتل والخطف والسطو المسلح وسط مطالب من المعنين بوضع حد لأمثال تلك العصابات.

وفي حادثة جرت مؤخراً، توفي أحد الطلاب برصاص طائش ناتج عن إطلاق شخص الرصاص في حرم جامعة عريقة من قبل أحد أخطر المجرمين في المنطقة.

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