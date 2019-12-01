الجيش السوري يستعيد عدة قرى في ريف إدلب بعد هجوم معاكس

استعادت وحدات الجيش العربي السوري سيطرتها على عدة قرى في ريف إدلب الجنوبي الشرقي ، إثر هجوم معاكس شنته القوات السورية على مواقع إرهابيي جبهة النصرة بمحور بلدة إعجاز بريف ادلب

مراسلون – ريف إدلب

وذكرت وكالة سانا السورية أن وحدات الجيش السوري دمرت عربتين مفخختين هاجمت بهما مجموعات إرهابية قرية كفريا في منطقة سنجار بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأضافت الوكالة أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تسللت إلى قرية إعجاز وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد فيما لاذ من تبقى من أفرادها باتجاه مناطق انتشارهم بريف ادلب الجنوبي الشرقي.

وأشارت الوكالة أن الجيش السوري خاض اشتباكات عنيفة مع إرهابيي التنظيم التكفيري على محور اسطبلات ورسم الورد بريف إدلب الجنوبي الشرقي وأوقع في صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وتنتشر في مدينة إدلب وأجزاء من ريفها تنظيمات إرهابية تتبع إلى تنظيم جبهة النصرة وتقوم بالاعتداء على نقاط الجيش والقرى والبلدات الآمنة بينما تواصل وحدات الجيش عملياتها ضد الإرهابيين في تلك المنطقة حيث تمكنت الأسبوع الماضي من استعادة السيطرة على قرى ضهرة الزرزور والصير وأم الخلاخيل ومزارع المشيرفة بريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

المصدر : سانا