الاتصالات .. توضيح يخص الرسوم الجمركية لموبايلات المغتربين القادمين إلى سوريا

أصدرت وزارة الاتصالات السورية ، توضيحاً يتعلق بالرسوم الجمركية على موبايلات المغتربين القادمين إلى سوريا .

وذكرت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك: “تجاوباً مع التساؤلات المتكررة الواردة إلى صفحة وزارة الاتصالات والتقانة حول موضوع التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية، يفيد المكتب الصحفي في وزارة الاتصالات والتقانة بأنه يحق للمغتربين استخدام أجهزتهم التي هي بحوزتهم دون اتخاذ أي إجراء وذلك لمدة /45/ يوم اعتباراً من دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية.

وبينت أنه يمكن تجديد هذه المدة في كل مرة يدخل المغترب فيها إلى سوريا من خلال مراجعته للكوة المختصة بالتصريح عن الأجهزة الخلوية وإعلام العامل المسؤول فيها بوضع الجهاز.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات و البريد في وزارة الاتصالات قد عدلت الرسوم الجمركية على أجهزة الموبايلات وتم تقسيمها لأربع شرائح كالتالي:

-شريحة أولى 15000 ليرة سورية شريحة ثانية 30000 ليرة سورية.

-شريحة ثالثة 60000 ليرة سورية شريحة رابعة 75000 ليرة سورية.

وعن سبب التعديل الجديد، أوضحت الاتصالات أن الرسوم التي تم الإعلان عنها ، جاءت لتتناسب مع الرسوم الجديدة لاستيراد الأجهزة الخليوية عبر مديرية الجمارك.

وبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة لبدلات التصريح أو الرسوم ، على كل الأجهزة الخليوية التي عملت على الشبكة السورية بعد 4/2/2019 والتي لا تحمل اللصاقة الخاصة بقابلية عملها على الشبكة السورية أي أنها لم تدخل عبر المنافذ الحدودية الرسمية.