الاتصالات السورية تعلن عن خبر سيئ لمشتركي الانترنت (ADSL)

عاودت شركة الاتصالات السورية الحديث عن احتمال تطبيق نظام الباقات على خدمة ADSL ، بسبب الاستخدام الجائر لحزم الانترنت .

ونقلت “سبوتنك” عن مصادر مقربة من مسؤولي التخطيط في السورية للاتصالات أن الشركة عاودت التفكير في تحويل خدمة الانترنت ADSL ذات الاستخدام المفتوح إلى نظام الباقات .

وعن السبب في ذلك ، أوضحت المصادر أنه يعود للاستخدام الجائر لحزم الانترنت من قبل كبار المشتركين من أصحاب مقاهي الانترت ومحال الألعاب الالكترونية حيث استنفدت سعة الدارات الدولية بنسبة 100%.

وبينت المصادر ان الاستخدام الجائر للانترنت ينجم عنه تردي متزايد لخدمات الانترنت في سوريا ، لكون الشركات التجارية و المقاهي ومحال الألعاب الإلكترونية يستهلكون القسم الأكبر من سعة الدارة الدولية السورية على حساب المستخدمين العاديين، وهو ما يتطلب تحولا في الخدمة إلى باقات عادلة .

كما نوّهت المصادر إلى أن وزراة الاتصالات السورية مازالت تدفع تكاليف البوابة الدولية بالدولار بينما تتقاضى أجور تقديم هذه الخدمة للمستخدمين السوريين بالليرة السورية ومع التبدلات النقدية في سعر الصرف بدأت الخدمة تستنزف خزينة الدولة .

وأعلنت الشركة السورية للاتصالات العام الماضي أنه لا توجد نية لتطبيق نظام الباقات على خدمة ADSL، لافتة إلى أن عدد من المشتركين قد يلغوا اشتراكهم بالخدمة في حال تم تطبيق هذا النظام، كما لاقت هذه الفكرة حالة استياء من السوريين .

بينما تطرق وزير الاتصالات إياد الخطيب مجدداً إلى موضوع باقات الانترنت خلال شهر نيسان من العام الجاري، مبيناً أنه مؤجل حالياً لكنه هو قيد الدراسة وبحاجة لاستكمال التجهيزات اللازمة، وسيجري الإعلان عنه في حال تقرر العمل به.