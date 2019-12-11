الاتحاد الإسباني لكرة القدم يصدر بياناً بخصوص الكلاسيكو بعد تهديدات من كتالونيا

بعد التهديدات التي صدرت من إحدى المجموعات في كتالونيا بخصوص الاحتجاج ضد إقامة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، أصدر الاتحاد الإسباني بياناً بخصوص ذلك.

وقال الاتحاد الإسباني: “فيما يتعلق بمباراة برشلونة وريال مدريد، نحن لا نملك أي سلطة فيما يخص الأمور الأمنية”.

وأضاف “سيتم تطبيق القوانين حال وجود حالات قهرية قبل أو أثناء أو بعد المباراة، حيث سيتم اللجوء إلى قواعد الانضباط الرياضي”.

وأكد الاتحاد أنه سيكون على اتصال بقوات الأمن، لتنسيق وصول فريق التحكيم إلى ملعب الكامب نو وفقاً للبروتوكولات المعمول بها.

وتجري المباراة يوم الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب “الكامب نو”، في إقليم كتالونيا.

وكانت مجموعة تدعى “تسونامي” الديمقراطية، وجهت رسالة إلى إدارة برشلونة، بخصوص المباراة.

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وقالت: “على إدارة برشلونة سوى ضمان وجود اللافتات الخاصة بنا في مدرجات الكامب نو وداخل الملعب”.

مراسلون – رياضة